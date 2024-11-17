برلمانية: "الإجراءات الجنائية" يعكس إرادة سياسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إنها تتمنى أن نجني ثمار مجهود المجلس بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن يتم إصداره خلال دور الانعقاد الحالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استئناف مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكدت النائبة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد بشكل قاطع أن الدولة لديها إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس السيسي؛ لتأمين مزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، بما فيها حرية التعبير.

وأشارت سحر طلعت مصطفى إلى أن مجلس النواب اهتم بملف الإجراءات الجنائية، منذ ديسمبر 2022، عند إعداد اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكدت عضو مجلس النواب أن اللجنة الفرعية كانت حريصة على احتواء كل الآراء، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ولفتت سحر طلعت إلى أن احتواء مجلس النواب كل الآراء يعكس الإدراك بأهمية قانون الإجراءات الجنائية كونه يتسق بحقوق الأفراد وحرياتهم.