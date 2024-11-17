بعد وفاة شقيقتهما الكبرى.. شيخ الأزهر وشقيقه يوجهان الشكر لـ6 رؤساء

كتب - محمود أبو طالب:

حرص الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، وشقيقه الشيخ محمد الطيب، على تقديم الشكر للرؤساء والزعماء والمسؤولين الذين واسوهم في وفاة شقيقتهم الكبرى.

وبحسب الإعلان المنشور في صحيفة الأهرام، يوم السبت، تقدّم الشيخ محمد الطيب، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجميع عائلات القرنة والحساسنة، بخالص الشكر ووافر الثناء إلى كل مَن واساهم في وفاة شقيقتهم الكبرى، وبخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، والرئيس إلهام علييف، رئيس أذربيجان.

كما شمل الشكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ورئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي.

وتقدم "الطيب" بالشكر لمندوبي ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية، ونواب الرؤساء، ورؤساء الوزراء، والوزراء، والمفتين، والمحافظين، والسفراء، ورؤساء الجامعات، ونواب مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء تحرير الصحف في مصر والدول الإسلامية، والعلماء والأساتذة، والعاملين في الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، وأعضاء مجلس حكماء المسلمين.

وفاة شقيقة شيخ الأزهر

توفيت الحاجة سميحة الطيب، الشقيقة الكبرى لشيخ الأزهر، يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 90 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وغاب شيخ الأزهر عن حضور جنازة شقيقته الكبرى، إذ تواجد في أذربيجان لحضور فعاليات قمة المناخ، قبل أن يعود لاحقًا لتلقي العزاء في بلدته بالأقصر.

وأجرى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًّا مع الدكتور أحمد الطيب، لتقديم التعازي في وفاة شقيقته الكبرى، كما أرسل مندوبًا خاصًا لتقديم واجب العزاء في مدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

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