ممثل الحكومة: قانون لجوء الأجانب يستهدف نظامًا عادلًا لتنظيم شؤون اللاجئين

كتب- نشأت علي:

وجَّهَ المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، على سرعة إدراجه مشروع قانون لجوء الأجانب وإعطائه الأولوية للمناقشة وإتاحة وقت كاف لمناقشته بالجلسة العامة للمجلس، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس أهمية مشروع القانون.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون لجوء الأجانب.

وقال فوزي: يهمني تأكيد أن مصر دولة حكومة وشعبًا سباقة في إغاثة مَن يتعرض للكوارث الإنسانية، فهي مسؤولية تاريخية لمصر قبل التزامات المفوضية السامية، متابعًا بأن اسم مصر مقرون دائمًا بالأمن والأمان.

وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الإغاثة هي عمل إنساني؛ ولها طريقان: المفوضية السامية أو أن يتولى ذلك جهاز وطني، متابعًا بأن التغيرات الجيوسياسية استدعت من المشرع المصري تنظيم شؤونه بنفسه بالتنسيق مع المفوضية السامية.

وتابع فوزي: مشروع القانون يهدف إلى وضع نظام عادل وفعال يتمتع بالكفاءة لتنظيم شؤون اللاجئين، يقوم على الشفافية والتدقيق.