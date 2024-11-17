للحوامل.. الصحة تكشف العلامات الرئيسية للولادة الطبيعية: توجهي للمستشفى فورًا

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، إن هناك علامات رئيسية تشير إلى بداية الولادة الطبيعية، ويجب على الحامل الانتباه إليها والاستعداد للتوجه إلى المستشفى فور ظهورها.

وأوضح "حسن" في منشور توعوي لوزارة الصحة، أن أبرز هذه العلامات هي الشعور بوجع شديد في أسفل البطن، تصفه الحامل عادة بقولها: "بطني محجرة ومؤلمة"، مع زيادة تدريجية في حدة الألم، كما يزداد تكرار الألم، حيث يقل الوقت بين نوباته من نصف ساعة إلى 10 دقائق.

وأشار إلى أن العلامة الأكثر وضوحًا للولادة الطبيعية هي زيادة مدة الألم وشدته؛ فإذا كانت نوبة الألم تستمر 10 ثوانٍ، قد تمتد تدريجيًا لتصل إلى 40 ثانية، وتتحول شدته من محتمل إلى غير محتمل.

كما أشار "حسن" إلى ضرورة الانتباه إلى نزول المياه فجأة، مؤكدًا أهمية التفرقة بين هذه المياه والإفرازات العادية.

وأضاف أن نزول دم مفاجئ يعد أيضًا من العلامات التي تدل على بدء أعراض الولادة.

وختم بالقول: "في حال ظهور أي من هذه العلامات، يجب التوجه فورًا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وضمان سلامة الأم والجنين".

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