هل تنوي وزارة التموين رفع أسعار الخبز؟ الوزير يُجيب

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه ملتزم بتوجيهات الرئيس السيسي لتحقيق التوازن بين ضبط الأسعار وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين؛ كاشفًا عن أولوياته وخططه في إدارة الوزارة.

وأكد فاروق، خلال حديثه ببرنامج "الصنايعية" على قناة "الشمس"، أن أولوياته تتماشى مع تكليفات الرئيس؛ وأهمها ضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية، ومنع احتكار المنتجات أو حجبها عن الأسواق، مشددًا على أهمية توجيه الدعم إلى مستحقيه، مع الحرص على تحسين الأداء في منظومة التموين.

ونوه وزير التموين بأن العمل جارٍ لضمان وجود احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يغطي احتياجات البلاد لمدة طويلة، مضيفًا: "نجحنا في زيادة الاحتياطي من السلع الأساسية إلى أكثر من 6 أشهر، وفي بعض السلع وصل الاحتياطي إلى 13 شهرًا."

وأكد فاروق أن وزارة التموين تعمل بجدية لمواجهة الشائعات كالمنتشرة مثلًا بشأن نقص السلع أو تحريك أسعار الخبز، وتقديم المعلومة الصحيحة للمواطن، موضحًا "إذا لم يشعر المواطن بنتائج عملنا على الأرض، فلن يصدق أي تصريحات رسمية؛ لذلك نحن نركز على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها الجميع."

وشدد الوزير على أهمية الرقابة على الأسواق والمخابز، قائلاً "لا نية لتحريك أسعار الخبز، والرقابة على جودته ستستمر بشكل يومي؛ لضمان حصول المواطنين على رغيف عيش بجودة عالية."

وتابع الوزير في ما يخص مسألة استيراد بعض السلع مثل البيض من الخارج لضبط الأسواق، بأن هذه الخطوة تأتي كإجراء مؤقت؛ إذ نعمل بالتوازي مع المنتجين المحليين لتشجيعهم على زيادة الإنتاج، مع تأكيد ضرورة تحقيق هوامش ربح متوازنة تتماشى مع المعايير العالمية.

وذكر فاروق أن الوزارة تستخدم آليات رقابية قوية لضمان عدم التلاعب في الأسعار، مؤكدًا أن الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية تمتلكان القدرة على المنافسة في الأسواق.

وأضاف وزير التموين، في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتطوير مناطق تجارية واستثمارية جديدة، معقبًا "نعمل على تطوير السجل التجاري والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وهناك بروتوكولات جديدة سيتم توقيعها قريبًا لدعم هذه الجهود."

وطمأن فاروق المواطنين، قائلًا: "لا نية لتحريك أسعار الخبز، والوزارة تعمل على ضمان استقرار الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة".