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"السهم الثاقب".. استمرار فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك

12:38 م الأحد 17 نوفمبر 2024

شعار القوات المسلحة

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كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية، واصلت تنفيذ أنشطة وفعاليات التدريب المشترك "السهم الثاقب" والذي تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر وعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.

وتضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة العملية للموضوعات والأهداف المخططة بهدف توحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية للقوات المشاركة، وكذا قيام عناصر من قوات المظلات والصاعقة بتنفيذ أعمال الإبرار والإقتحام للأهداف الحيوية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، ونفذت مجموعات من القوات الخاصة البحرية مهمة الإغارة على هدف ساحلى بهدف القضاء على العناصر المعادية والسيطرة عليه، فضلاً عن تنفيذ القوات المشاركة العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية والتى عكست المستوى الراقي في أساليب التدريب القتالي والدقة والإحتراف في التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمى المختلفة.

ومن المنتظر أن تشهد مراحل التدريب المقبلة تنفيذ عدد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على إدارة أعمال القتال الجوي لمهاجمة الأهداف المعادية بمشاركة تشكيلات من المقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية المختلفة تتضمن أعمال التخطيط لإدارة عمليات مشتركة لمجابهة التهديدات البحرية بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والسعودية.

يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.

القوات المسلحة، التدريب المصري السعودي المشترك السهم الثاقب
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