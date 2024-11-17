"حشيش وكوكايين".. قوات حرس الحدود تكثف جهودها على الاتجاهات الاستراتيجية

مشكلة منذ 34 عامًا.. بيان مهم من محافظة الجيزة بشأن عمارة نفق نصر

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن قوات حرس الحدود، نجحت بالتنسيق مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية في توجيه ضرباتها الناجحة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصري على كافة الإتجاهات الاستراتيجية.

وضبطت قوات حرس الحدود كميات من مخدر الحشيش والهيدرو والأفيون والكوكايين والأستروكس والأقراص المخدرة وعدد من الأفدنة لنبات الهيدرو، من خلال تكثيف أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور المختلفة.

وتمكنت من ضبط عدد من قطع السلاح والطلقات مختلفة الأعيرة، وأحبطت العديد من محاولات التنقيب العشوائي عن خام الذهب بعد تنفيذ عدد من المداهمات والدوريات المشتركة.

كما نجحت قوات حرس الحدود في إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية لأفراد من مختلف الجنسيات عبر الإتجاهات الاستراتيجية للدولة، وضبط كميات من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، في ضربات إستباقية للمتسللين والمهربين عن طريق تكثيف الدوريات والكمائن على الطرق والمسارب المؤدية لخط الحدود الدولية.

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ليلاً ونهاراً لإحكام السيطرة بالمنافذ والمعابر الحدودية للدولة المصرية.