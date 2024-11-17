محطات مترو ونقابات.. أماكن جديدة لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد

كتب- محمد نصار:

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد على مختلف الخطوط من خلال عدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وبحسب مستند حصل "مصراوي" على نسخة منه، بلغت الأماكن الجديدة لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد، 36 مقرًا، على النحو التالي:

1- مجلس النواب القاهرة.

2- نادي القضاة بالإسعاف.

3- نقابة الصحفيين بالإسعاف.

4- باب اللوق القاهرة شارع محمد محمود سنترال باب اللوق.

5- سنترال مصر الجديدة.

6- محطة مترو حلوان.

7- عابدين شارع عبد العزيز أرض شريف.

8- محطة مترو الدقي.

9- محطة مترو كوبري القبة.

10- محطة مترو كلية البنات.

11- الغورية بالأزهر.

12- محطة مترو المعادي.

13- شارع طوسون شبرا مصر.

14- هيئة قضايا الدولة القاهرة شارع جامعة الدول داخل مبنى مجلس الدولة.

15- مجلس الدولة شارع آل سعود بالمنيل.

16- السيدة زينب أول شارع قدري.

17- محطة مترو المرج الجديدة.

18- محطة مترو أرض المعارض.

19- نقابة المحامين بالقاهرة.

20- القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.

21- المنشية بمنطقة غرب الدلتا - شارع فرنسا المنشية.

22- سبورتنج بمنطقة غرب الدلتا - شارع أبو قير أمام قسم شرطة سيدي جابر.

23- نادي القضاة بمنطقة غرب الدلتا - شارع مصطفى كامل بسيدى جابر.

24- نادي قضاة طنطا بمنطقة وسط الدلتا - شارع المدارس بطنطا داخل نادى القضاة.

25- نادي القضاة بمنطقة أسيوط الوسطى - الولدية أمام الجامعة القديمة.

26- نادي القضاة بمنطقة المنيا الوسطى - كورنيش النيل أمام معهد الأورام.

27- نادي القضاة بسوهاج الوسطى - أمام جامعة سوهاج.

28- جامعة الأزهر بالمنطقة الوسطى - میدان أسماء الله الحسنى داخل جامعة الأزهر.

29- جامعة أسيوط بالمنطقة الوسطى - بوابة جامعة أسيوط.

30- جامعة سوهاج بالمنطقة الوسطى - جامعة سوهاج مبنى كلية التربية.

31- نادي قضاة بني سويف بالمنطقة الوسطى - شارع كورنيش النيل.

32- نصر النوبة بالمنطقة الجنوبية - مركز ناصر مجلس مدينة نصر النوبة.

33- نادي قضاة أسوان بالمنطقة الجنوبية - كورنيش النيل داخل نادي قضاة أسوان.

34- جامعة أسوان بالمنطقة الجنوبية - صحارى جامعة أسوان.

35- نادي قضاة قنا بالمنطقة الجنوبية - شارع التحرير كورنيش النيل داخل نادي القضاة.

36- جامعة قنا بالمنطقة الجنوبية - داخل جامعة جنوب الوادي.

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