ما الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا؟ (نصائح مهمة)

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور محسن مختار، أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، إن خطر الإصابة بسرطان البروستاتا يزداد مع تقدم العمر، وبالتالي من الأهمية بمكان الكشف المبكر لتجنب المضاعفات.

وأوضح "مختار" في منشور توعوي لوزارة الصحة، أن جميع الرجال فوق سن 50 عامًا يجب أن يلتزموا بإجراء فحوصات دورية، لأن احتمالية ظهور أورام البروستاتا تزداد بشكل ملحوظ مع التقدم في العمر.

طفرة في علاجات سرطان البروستاتا

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا في خيارات علاج سرطان البروستاتا، حيث أصبحت العلاجات الإشعاعية والجراحية أكثر فعالية، متابعًا أن "العلاج الهرموني شهد تطورًا ملحوظًا، مع توفر أدوية حديثة وفعّالة حتى في المراحل المبكرة من المرض، مما يعزز فرص الشفاء ويوفر أملًا كبيرًا للمرضى".

وأكد ضرورة إجراء تحليل PSA (مستضد البروستاتا النوعي) بشكل دوري لكل الرجال بعد سن الخمسين، موضحًا: "يُنصح بإجراء التحليل سنويًا أو كل عامين حسب النتائج، وإذا لوحظت زيادة ملحوظة أو تضاعفت النسبة خلال أقل من عام، يجب إجراء موجات صوتية على البروستاتا للتأكد من التشخيص ووضع خطة علاجية مناسبة".

وشدد "مختار" على أن الفحص المبكر هو الأساس لاكتشاف سرطان البروستاتا في مراحله الأولى، مما يعزز فرص العلاج الناجح ويضمن الحفاظ على جودة الحياة.

كيف يحدث سرطان البروستاتا؟

سرطان البروستاتا هو سرطان يحدث في غدة البروستاتا، وهي غدة صغيرة على شكل حبة الجوز موجودة لدى الذكور، وتنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها.

ووفق موقع "مايو كلينك" فإن سرطان البروستاتا هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا، إذ تنمو العديد من أنواع سرطان البروستاتا ببطء وتقتصر على غدة البروستاتا، ومن الممكن ألا تُسبّب أضرارًا جسيمة. ومع ذلك، في حين أن بعض أنواع سرطان البروستاتا تنمو ببطء وقد تحتاج إلى حد ضئيل من العلاج أو قد لا تحاجه، هناك أنواع أخرى عدوانية ويمكن أن تنتشر بسرعة.

يُدرك الأطباء أن سرطان البروستاتا يحدث عندما تطرأ تغييرات على الحمض النووي للخلايا الموجودة في البروستاتا. يحتوي الحمض النووي للخلية على التعليمات التي توجِّه الخلية نحو القيام بوظيفتها المحددة، ولكن تتسبب هذه التغيرات في توجيه الخلايا نحو النمو والانقسام بمعدل أسرع من الخلايا الطبيعية.

أعراض سرطان البروستاتا

قد لا ينجم عن سرطان البروستاتا ظهور مؤشرات المرض أو أعراضه في مراحله المبكرة.

وقد ينتج عن سرطان البروستاتا الأكثر تفاقمًا ظهور مؤشرات وأعراض، مثل:

* مشكلات في التبول.

* ضعف قوة التدفق في مجرى البول.

* وجود دم في البول.

* وجود دم في السائل المنوي.

* ألم العظام.

* فقدان الوزن بدون تعمد ذلك.

* ضعف الانتصاب.

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