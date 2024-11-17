مشكلة منذ 34 عامًا.. بيان مهم من محافظة الجيزة بشأن عمارة نفق نصر الدين

كتب- محمد أبو بكر:

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لقاءا موسعًا للوقوف على آليات حل أحد أقدم القضايا المعلقة بملفات عمل المحافظة لأكثر من 34 عامًا وهي عدم تسلم ملاك الوحدات السكنية بعمارة نفق نصر الدين بحي جنوب الجيزة لوحداتهم حتى الآن.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، والنواب محمد الحسيني، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية وعمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وذكي عباس وأسامة الأشموني وإيمان الالفي أعضاء مجلس النواب.

بحث ملف عمارة نفق نصر الدين بالكامل

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم بحث الملف بشكل كامل من قبل الجهاز التنفيذي وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن وزارة الإسكان للنظر والوصول إلى الحلول الملائمة في ضوء الإطار القانوني لرفع المعاناة عن كاهل ملاك الوحدات وتسليم العمارة السكنية لهم بعد إنهاء كافة الأعمال اللازمة لها من رفع كفاءة للبنية التحتية وتحسين حالة المرافق وانهاء التشطيبات اللازمة.

وأوضح المحافظ، أنه تم تكليف حي جنوب الجيزة و هيئة النظافة والتجميل برفع كافة المخلفات والقمامة المتراكمة على مدار سنوات داخل وبمحيط العمارة السكنية كأولى خطوات العمل التنفيذي للسير في إجراءات الحل.

وأشار "النجار"، إلى أنه تم الوصول إلى حلول توافقية مع السكان حيث تم الاتفاق علي طرح مشروع العمارة السكنية بشارع البحر الأعظم والتي تقع ملكيتها لمحافظة الجيزة على عددًا من الشركات العاملة في ملف التطوير العقاري وتوقيع بروتوكول معها لاستغلال بعض الحقوق العقارية بعمارة البحر الأعظم في سبيل التدخل في إنهاء أعمال الإنشاءات والمرافق والتشطيبات اللازمة بعمارة نفق نصر الدين وذلك دون تحميل المواطنين أو المحافظة أي أعباء مالية إضافية والالتزام بالتعاقدات المبرمة كحل جذري لتلك المشكلة المعلقة علي مدار سنوات.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أنه تقدم حتى الآن ٥ شركات "مطورين عقارين" للمشاركة في المشروع وسوف يتم دراسة الملفات المقدمة منهم من قبل المعنيين واللجنة المشكلة بالمحافظة لتحديد أفضل العروض وتنفيذها وفقًا للقانون واللوائح المحددة لذلك.

وأكد محافظ الجيزة، سعي المحافظة لطرح مسطح الجراج الكائن بالدور السفلي لعمارة نفق نصر الدين لملاك الوحدات السكنية بها؛ للاستفادة منه نظرًا لما تعانيه المنطقة من تكدس مروري وندرة في الساحات المتاحة لانتظار السيارات إلى جانب بحث موقف أحد قطع الأراضى الفضاء المتواجدة بجوار العمارة السكنية لإنشاء جراج لإنتظار السيارات به كأحد الحلول الإضافية.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم وضع جدول زمني لكافة خطوات العمل التنفيذية ومتابعة مراحل العمل والتنفيذ لحين غلق الملف بالكامل وتسليم العمارة السكنية بالكفاءة اللازمة للسكان.

ومن جانبهم، أوضح النواب، أن هناك نية واضحة للجهاز التنفيذي للمحافظة في حل تلك المشكلة العالقة حيث تم التأكيد علي متابعة الملف لحين الإنتهاء منه بالكامل انطلاقاً من التعاون المثمر بين الجهاز التنفيذي لمحافظة الجيزة وأعضاء مجلس النواب.

كما أكد ممثلي السكان من ملاك الوحدات السكنية بعمارة نصر الدين، عن نية جميع الملاك في التنازل عن كل القضايا المرفوعة ضد محافظة الجيزة والتعاون الكامل لتنفيذ الحلول المقترحة والوفاء بجميع الالتزامات الواقعة علي السكان.

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