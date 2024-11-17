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عطل مفاجئ.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدد من مناطق حدائق الأهرام

11:47 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

قطع مياه الشرب

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع المياه لمدة 8 ساعات في بعض مناطق حدائق الأهرام.

وبينت "الجيزة"، بحسب بيانها، الأحد، أن سبب قطع المياه يعود إلى أن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر أفاد بحدوث عطل مفاجئ بخط المياه العكرة المغذي لبعض المناطق بقطاع حدائق الأهرام، وجار تنفيذ أعمال الإصلاح للخط المغذي ولحين انتهاء الأعمال سوف تتأثر عدداً من المناطق بقطاع هضبة الأهرام بضعف للضغوطات أو انقطاعات للمياه لمدة ٨ ساعات مع عودتها بصورتها الطبيعية فور الانتهاء من الإصلاح.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتسيير السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحة لأغراض الشرب للمناطق المتأثرة بقطاع هضبة الأهرام عند الطلب على رقم طوارئ ١٢٥ وعلى الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

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