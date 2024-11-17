"السبكي" يكشف لمصراوي تفاصيل إدراج "الصحة النفسية وعلاج الإدمان" ضمن "التأمين الشامل"

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تفاصيل إدراج خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح "السبكي" في تصريحات لمصراوي، أن إدراج خدمات الصحة النفسية هي خطوة تستهدف تحقيق تكامل خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة، وبالتالي تعزيز جودة الخدمات الصحية ودعم حزم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

واعتبر "السبكي" أن "هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية، إذ سيتم تقديم برامج متكاملة تشمل التشخيص والعلاج النفسي ودعم الصحة النفسية للأفراد والأسر".

وأشار إلى أن أن هذه الخدمات ستُقدّم من خلال فرق طبية متخصصة ومدرّبة داخل منشآت الهيئة بمختلف محافظات الجمهورية طبقا للتطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم رعاية شاملة تتماشى مع احتياجات المواطنين.

وأكد "السبكي" أن الهيئة ستركز جهودها خلال الفترة المقبلة على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية، وتقديم الدعم اللازم للأفراد الذين يحتاجون إلى الرعاية النفسية، مضيفًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة، لضمان وصول الخدمات الطبية المتكاملة لجميع أفراد المجتمع.

وبيّن أن دمج خدمات الصحة النفسية ضمن التأمين الشامل يعكس التزام الدولة بتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الصحية، وحرصها على توفير رعاية متكاملة ومستدامة للمواطنين في جميع أنحاء مصر.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على توفير رعاية شاملة ومستدامة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 لتقديم التغطية الصحية الشاملة.

وكان إدراج خدمات الصحة النفسية بالتأمين الشامل أحد المطالب البارزة ضمن جلسات الحوار الوطني، فبعد عشرات الجلسات والمناقشات التي استمرت لعدة شهور، انتهى الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه إلى عدد من التوصيات من بينها إضافة خدمات صحية جديدة ومنها خدمات الصحة النفسية العلاجية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل وتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية خلال مدة زمنية محددة تتراوح بين 3 لـ 5 سنوات.