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أول تحرك برلماني رسمي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

11:23 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

الدكتور حنفي جبالي

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كتب- محمد نصار:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد.

وبدأ رئيس مجلس النواب، الجلسة، بالتطرق إلى نص حكم المحكمة المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية في العقد القديمة.

ووجه رئيس البرلمان، بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه بما يمكن من فهم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.

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الدكتور حنفي جبالي قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم مجلس النواب
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