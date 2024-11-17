السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط "القاهرة/ الإسكندرية" بداية ديسمبر

مشكلة منذ 34 عامًا.. بيان مهم من محافظة الجيزة بشأن عمارة نفق نصر

كتب- محمد نصار:

أعلنت ًالهيئة القومية لسكك حديد مصر امتداد مسير قطار 2007 (مكيف) أسوان/ القاهرة لمحطة الإسكندرية، وتشغيل قطار 910 (مكيف) الإسكندرية القاهرة كخدمة جديدة وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/12/2024.

بحسب بيان للهيئة، تقرر امتداد مسير قطار 2007 مكيف أسوان/ القاهرة والذي يقوم من محطة أسوان يوم 30/11/2024 الساعة 15:15 ويصل محطة القاهرة الساعة 04:05 صباح يوم 1/12/2024 ويمتد مسيره إلى محطة الإسكندرية كخدمة جديدة ليصلها الساعة 07:20 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

كما تقرر تشغيل قطار 910 مكيف الإسكندرية/ القاهرة (خدمة جديدة) حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 12:40 طبقًا للجدول المرفق وبنفس تركيب قطار 2007.

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات (661 - 163 - 3024 - 1212) طبقًا للجداول المرفقة.

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