"سلامة الغذاء": 3635 رسالة غذائية مُصدرة.. والسعودية والسودان على قائمة المستوردين

مشكلة منذ 34 عامًا.. بيان مهم من محافظة الجيزة بشأن عمارة نفق نصر

كتب- أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي رقم 43 لعام 2024، عن الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، أبرزها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 14 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 40 زيارة، وأصدرت الإدارة 708 أذونات تصدير لحاصلات زراعية لصالح 552 شركة مصدرة.

كما شاركت الهيئة في اجتماع لجنة الموالح المنعقد بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، حيث تم التأكيد على إجراءات الرقابة التي تقوم بها الهيئة استعدادًا للموسم التصديري القادم 2024-2025.

عدد الرسائل الغذائية المصدرة

وبحسب تقرير مركز معلومات الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 3635 رسالة بوزن إجمالي نحو 140 ألف طن، لصالح 1380 شركة مصدرة، شملت 615 صنفًا من الخضروات والفواكه والمنتجات الغذائية المتنوعة.

تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصدرة هذا الأسبوع بواقع 13 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 7 آلاف طن. وبلغ إجمالي أصناف الخضروات المصدرة 55 صنفًا بوزن 37 ألف طن.

وفيما يخص الفواكه، تصدر الرمان القائمة بإجمالي 10 آلاف طن، تليه المانجو بواقع 5 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 4 آلاف طن. وبلغ إجمالي أصناف الفواكه المصدرة 36 صنفًا بوزن 28 ألف طن.

كما مثلت السعودية، السودان، ليبيا، وروسيا أكبر الدول المستوردة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي، من بين 165 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 630 رسالة، يليه مطار القاهرة بـ 550 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 486 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1740 رسالة بوزن إجمالي نحو 460 ألف طن لصالح 816 شركة مستوردة، تضمنت 192 صنفًا من القمح، الزيوت المتنوعة، فول الصويا، والعدس، من 81 دولة.

ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، إندونيسيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

ميناء الإسكندرية في الصدارة

واحتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 630 رسالة، يليه مطار القاهرة بـ 246 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 240 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 79 منتجًا و18 شركة، ونفذت 3 زيارات رقابية. كما فحصت الإدارة 530 منتجًا جديدًا وأصدرت 35 شهادة بيع حر.

نفذت إدارة السلع الاستراتيجية 22 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، إضافة إلى زيارتين تفتيشيتين على مواقع مضارب الأرز بمختلف محافظات الجمهورية.

الشكاوى المقدمة لسلامة الغذاء

بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 43 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة).

تم غلق 38 شكوى، وجارٍ فحص 5 شكاوى أخرى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 778 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الإسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، مرسى مطروح، البحيرة، أسيوط، المنوفية، كفر الشيخ، سوهاج، الوادي الجديد، أسوان، شمال سيناء، والعاشر من رمضان.

اتخذت الهيئة كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أي ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية

تم تنفيذ 60 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 1152 منشأة عامة ذات نشاط غذائي. كما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 913 معاينة لمحال عامة، واستوفت 704 منشآت الاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما نفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 21 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، سوهاج، أسيوط، الشرقية، القاهرة، والجيزة.

كما قامت بمعاينة 7 مخازن تغذية مدرسية بمحافظات الدقهلية، القليوبية، وأسيوط، إضافة إلى 16 زيارة تفتيش على مخازن أخرى.

وتم تنفيذ 13 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، دمياط، بني سويف، الإسماعيلية، المنوفية، الشرقية، والغربية.

كما نفذت الإدارة 64 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحر الأحمر، أسوان، والأقصر.

نشاط وحدات الطعام المتنقلة

تم تنفيذ 15 مأمورية فحص على وحدات الطعام بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، والجيزة.

وقامت اللجنة بفحص 506 طلبات تظلم واردة من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 15 زيارة تفتيشية على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء. كما نفذت 57 زيارة متابعة لتصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 20 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد التأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت الإدارة 8 مأموريات رقابية في محافظات الجيزة، القليوبية، والشرقية.

وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بتنفيذ 21 زيارة رقابية على مراكب الصيد، مصانع الأسماك، موردي الأسماك، وشركات التصدير بمختلف المحافظات.

وفي إطار جهود الهيئة لتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية وتنفيذ توجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية وحفاظًا على صحة المستهلكين، نفذت فروع الهيئة بالمحافظات حملات تفتيشية موسعة.

تم تنفيذ 34 حملة تفتيشية على 240 منشأة غذائية بمختلف مدن المحافظة. أسفرت الحملات عن ضبط 600 كجم زبيب و500 كجم لحوم مجمدة منتهية الصلاحية.

كما تم إعدام 200 كجم لحوم فاسدة بناءً على قرار النيابة العامة.

فرع محافظة سوهاج:

نفذ الفرع 15 حملة تفتيشية على 75 منشأة غذائية. أسفرت الحملات عن ضبط 300 كجم من منتجات غذائية مجهولة المصدر و100 كجم من منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة.

فرع محافظة الدقهلية:

قام الفرع بتنفيذ 25 حملة تفتيشية على 120 منشأة غذائية. تم ضبط 450 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية و250 لترًا من العصائر غير المطابقة للمواصفات.

كما تم إغلاق منشأتين لعدم استيفائهما الاشتراطات الصحية.

فرع محافظة القليوبية:

أجرى الفرع 20 حملة تفتيشية على 95 منشأة غذائية. أسفرت الحملات عن إعدام 150 كجم منتجات غذائية فاسدة وضبط 50 كجم لحوم غير مطابقة للمواصفات.

التدريب والتطوير:

في إطار رفع كفاءة العاملين، نظمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورشة تدريبية للعاملين الجدد بمقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة. تضمنت الورشة تدريبًا عمليًا ونظريًا على أسس التفتيش الغذائي وإعداد التقارير الرقابية.

وضمن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدولي في مجال سلامة الغذاء، استقبلت الهيئة وفدًا من الخبراء في مجال الرقابة الغذائية من الاتحاد الأوروبي.

تناولت الزيارة بحث سبل التعاون في مجال تبادل الخبرات وتطوير النظم الرقابية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

الشقة بـ 184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات

نشاط رياح وأمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"أشد من المعتاد".."مكافحة كورونا"عن نزلات البرد المنتشرة وعلاقتها بـ (كوفيد-19)