تخدم 40 ألف مواطن.. "الكهرباء" تطلق 9 سيارات متنقلة على مدى 100 يوم

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقديم أكثر من 40 ألف خدمة للمواطنين عبر 9 سيارات متنقلة، ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإنه تم تكليف الشركة القابضة لكهرباء مصر بإطلاق برنامج يهدف إلى تقديم خدمات الكهرباء بشكل مباشر للمواطنين على مدار 100 يوم ضمن خدمات مبادرة "بداية".

وأضاف المصدر أنه تم تجهيز 9 سيارات متنقلة مجهزة لتقديم خدمات متنوعة في نطاق شركات توزيع الكهرباء.

وأوضح المصدر، في تصريحاته لـ"مصراوي"، أنه تم بدء تنفيذ خطة نشر السيارات المتنقلة في نطاق 7 شركات لتوزيع الكهرباء، وجار استكمال باقي الشركات، وبلغ عدد الخدمات المقدمة للمواطنين منذ 17 سبتمبر الماضي وحتى الآن 40719 خدمة، تنوعت بين خدمات الشحن وتسديد الفواتير وتلقي الشكاوى، وبلغ عدد الخدمات التي تم إنجازها لكبار السن ممن تعدوا الـ60 عامًا نحو 67032 خدمة، وتم تركيب 183770 عدادًا كوديًّا خلال فترة المبادرة.

ونوه المصدر بأنه تم القيام بعمل التوعية اللازمة لذوي الإعاقة عبر تطبيق واصل، وتم وضع QR للتطبيق داخل مراكز الخدمة والسيارات المتنقلة، وتم تلقي عدة بلاغات أعطال من خلاله وتم إصلاحها، وجار استكمال تنفيذ خطة التوعية بترشيد الطاقة من خلال عقد الندوات التوعوية بترشيد الطاقة.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

الشقة بـ184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات

نشاط رياح وأمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"أشد من المعتاد".."مكافحة كورونا"عن نزلات البرد المنتشرة وعلاقتها بـ (كوفيد-19)