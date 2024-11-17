36 صورة تكشف أحدث شكل لمحطات ومسار الخط الأول من القطار الكهربائي السريع

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كتب- محمد نصار:

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية لمواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح).

شملت الجولة المسافة من منطقة كوبرى المسار لعبور النيل بجنوب حلوان حتى تقاطع كوبري مسار القطار الكهربائي السريع مع الأوتوستراد.

مشروع شامل للتنمية اللوجستية والنقل المستدام

يمثل هذا المشروع أحد مكونات ممر (السخنة/ الإسكندرية) اللوجستي، والذي يضم ميناء السخنة، الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع، الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، خط السكة الحديد (الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس)، وميناء الإسكندرية الكبير.

بدأت الجولة بتفقد كوبري جنوب حلوان على النيل، الذي يربط بين طريق التبين (امتداد كورنيش النيل) وطريق (القاهرة/ أسوان) الزراعي.

ووجه الوزير بتكثيف العمل والالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان الانتهاء من تنفيذ الكوبري، الذي يبلغ طوله 2.520 كم، وفقًا للجدول الزمني المحدد.

كما تفقد محطة القاهرة بمنطقة حلوان، حيث تابع التشطيبات النهائية للمحطة وخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة، بما يضمن تسهيل التنقل للمستخدمين عبر المصاعد والخدمات الحديثة.

مستوى التقدم في تنفيذ الخط الأول من القطار السريع

استعرض الوزير تقدم العمل في مختلف المحطات على طول المسار، واطلع على التشطيبات وتنفيذ الأعمال وفق أحدث المواصفات العالمية، إضافة إلى خطط استغلال المساحات التجارية والاستثمارية بالمحطات.

كما استعرض جهود تحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) في تسليم المسارات، وتركيب القضبان، وأعمدة الكاتنيري الكهربائية، تمهيدًا لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.

تصنيع الوحدات المتحركة

تم الانتهاء من تصنيع ثلاث قطارات سريعة من طراز "فيلارو"، مع تقدم تصنيع قطارين إضافيين ضمن خطة تشمل 15 قطارًا مخصصًا للخط الأول.

كما تم تصنيع خمس قطارات إقليمية من طراز "ديزيرو"، وصل أحدها إلى القاهرة، مع تصنيع سبعة قطارات أخرى من إجمالي 34 قطارًا إقليميًا.

أما بالنسبة لقطارات البضائع، فقد تم تصنيع جرارين من أصل 14 جرارًا مخصصًا للمشروع.

أهمية المشروع

أكد الفريق كامل الوزير أن شبكة القطار الكهربائي السريع تعد شريانًا للتنمية، حيث تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل حلوان، 15 مايو، برج العرب، والمنيا الجديدة، إلى جانب المناطق السياحية الثقافية والتاريخية والدينية، مثل الجيزة، الأقصر، وأسوان، والمناطق الزراعية الحديثة، مثل الدلتا الجديدة، توشكى، وغرب المنيا.

وأضاف أن المشروع يعزز الربط بين مناطق الإنتاج (المناطق الصناعية والزراعية) وموانئ التصدير، بالإضافة إلى التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، بما يساهم في أهداف التنمية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنموية جديدة.

ويمتد الخط الأول من الشبكة لمسافة 660 كم، من السخنة وحتى العلمين ومطروح، ويتفرع جنوبًا إلى العياط وشمالًا إلى الإسكندرية.

ويشتمل المسار على 21 محطة (13 محطة قطار سريع و8 محطات إقليمية)، بالإضافة إلى مركز للتحكم والسيطرة.

ويُعد هذا الخط جزءًا أساسيًا من الممر اللوجستي (السخنة/ الدخيلة)، ويساهم في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

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