مدبولي يفتتح معرض ومؤتمر مصر الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كتب- محمد نصار:

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد، فعاليات النسخة الـ28 لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 24، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، بحضور العديد من الوزراء .

وينطلق المعرض تحت شعار «The Next Wave»، حيث اكتشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات بحضور كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.

كما ينطلق خلال الدورة الثامنة والعشرين لهذا العام معرض ومؤتمر AIDC الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية.

ويضم معرض AIDC مجموعة ضخمة من العارضين من كبرى المؤسسات والشركات ومقدمي الخدمات الخاصة بقطاع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، كما تناقش جلسات مؤتمر AIDC، مجموعة من الموضوعات أبرزها التكامل بين الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وابتكاراته وتطبيقاته، وإدارة مراكز البيانات والتقنيات الناشئة ومراكز البيانات المستقبلية، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والحوكمة ومستقبل الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

كما تشهد فعاليات المؤتمر Cairo ICT 2024 على مدار 4 أيام، مجموعة كبيرة من ورش العمل والجلسات النقاشية واللقاءات الحوارية مع خبراء وقيادات ومبتكري التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، لمناقشة الكثير من الموضوعات الحيوية، ومن أهمها العصر الجديد للذكاء الاصطناعي وأثره على مراكز البيانات، والتدريب العملي على حماية الأصول الرقمية، والبلوك تشين والعملات المشفرة، وبناء المدن الذكية وتكامل الابتكار في إنترنت الأشياء.

ومن أبرز الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر، تأثير الذكاء الاصطناعي على الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وتحليلات البيانات الضخمة، واستكشاف الجيل الجديد من الاتصالات، بالإضافة إلى موضوعات ابتكارات تكنولوجيا الأقمار الصناعية وتصميم المستقبل، وكذلك التطرق إلى الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة مع تجربة عملية على التطبيقات الواقعية.