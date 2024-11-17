رئيس جهاز شئون البيئة يبرز جهود مصر في مواجهة تغير المناخ

كتب- محمد نصار:

شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، في احتفالية خاصة بعنوان "المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية وتعزيز تطوير حلول الطاقة المستدامة".

نُظمت الاحتفالية بجناح جامعة الدول العربية ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP29، الذي انعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".

نظمت الفعالية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة شخصيات بارزة، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبروفيسور جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأدار الجلسة السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأعرب الدكتور أبو سنة، خلال كلمته، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية، وأكد أن مصر بذلت جهودًا كبيرة على المستويين السياسي والاستراتيجي لمواجهة آثار تغير المناخ.

أبرز هذه الجهود تضمنت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تحدد أولويات العمل في مجالات التخفيف والتكيف، مدعومة بأهداف تتعلق بالتنظيم، التمويل، التكنولوجيا، وبناء القدرات.

الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050:

تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع تقليل الانبعاثات في مختلف القطاعات.

تعزيز القدرة على التكيف والمرونة لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية.

تحسين حوكمة العمل المناخي.

تطوير بنية تحتية لتمويل المناخ.

تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية.

وأشار "أبو سنة" إلى تقديم مصر تقريرها المحدث حول المساهمات المحددة وطنياً (NDC) لعام 2023، الذي يتماشى مع السياسات التنموية الوطنية، بما في ذلك رؤية مصر 2030، استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات 2050 (LT-LEDS)، واستراتيجيات أخرى تشمل إدارة الموارد المائية والنفايات الصلبة والزراعة المستدامة.

جهود مصر المناخية

استعرض الدكتور علي أبو سنة الإصلاحات والمشاريع المناخية في مصر، التي شملت:

سياسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

النقل منخفض الكربون.

إدارة النفايات الصلبة.

التمويل الأخضر.

إجراءات التكيف مع تغير المناخ.

وأكد أهمية ربط مخرجات البحوث العلمية والتطبيقية ببرامج وسياسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى هامش المؤتمر، اجتمع الدكتور علي أبو سنة مع فاليري هيكي، مديرة برنامج البيئة الدولي والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق بالبنك الدولي.

وناقش الجانبان مستجدات مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى"، واستعرضا الوضع التنفيذي للمشروع والخطط المستقبلية.

وأشادت "هيكي"، بالجهود المصرية المبذولة وأعربت عن تطلعها لتحقيق مزيد من النجاحات، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون الثنائي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل البيئي المشترك.

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