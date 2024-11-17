أخبار الطقس.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

مشكلة منذ 34 عامًا.. بيان مهم من محافظة الجيزة بشأن عمارة نفق نصر

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود حالة من الاضطراب في حركة الملاحة البحرية اليوم على عدد من المناطق.

أخبار الطقس اليوم الأحد

قالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية اليوم على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وشواطئ شمال الدلتا ليصل ارتفاع الموج من 2 لـ 3 أمتار، في حين تبلغ سرعة الرياح من 40 لـ 55 كم في الساعة.

ويسود اليوم الأحد طقس معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا.

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