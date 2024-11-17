وزير الري يتابع خطة عمل أسبوع القاهرة الثامن للمياه.. ويوجه بتحديث المنصة الإلكترونية

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كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة تقييم ما تحقق خلال فاعليات أسبوع القاهرة السابع للمياه ٢٠٢٤، وعرض الإطار العام لخطة العمل المقترحة لعقد فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه ٢٠٢٥ .

وشهد الاجتماع عرض عدد من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز المشاركات من الأفراد والمنظمات في فاعليات الأسبوع المختلفة؛ مثل الجلسات وورش العمل والمسابقات والمعرض، بهدف تعظيم الاستفادة من هذا المؤتمر الدولي المهم، وإثراء النقاشات الجارية في الجلسات، وتحسين مستوى الأبحاث العلمية المقدمة من الباحثين والمتخصصين، وتعزيز دور الشركات التي تقوم بعرض ابتكاراتها بالمعرض المقام ضمن فاعليات الأسبوع .

ووجَّه سويلم بإضافة اثنين من العناصر للأبحاث العلمية المقدمة في المسابقات العلمية؛ بما يجعلها أكثر تميزًا وفائدةً بقيام الباحث بشرح عناصر الاختلاف بين البحث المقدم منه والطرق التقليدية المتبعة، مع عمل مقارنة مالية توضح الفارق بين تكلفة تنفيذ البحث الخاص به والطرق التقليدية المتبعة حاليًّا، كما وجه بتبكير المواعيد الخاصة بالتقديم للمسابقات، لإتاحة الفرصة للباحثين واللجنة العلمية للأسبوع للمزيد من البحث والدراسة .

ووجه سويلم ببحث مقترحات لتطوير الجلسات العامة والجلسات رفيعة المستوى، وتطوير مسار إفريقي يُقام بشكل سنوي خلال أسبوع القاهرة للمياه، وتقديم المواعيد الزمنية المقررة لإعداد مسودة الورقة المفاهيمية للجلسات، والإسراع بالترتيبات الخاصة بدعوات مديري الجلسات والمتحدثين في الجلسات العامة ورفيعة المستوى، وكذلك الوزراء ورؤساء المنظمات والشخصيات العامة، وأيضًا تقديم مواعيد إصدار المطبوعات والتقارير والكتيب الخاصة بالأسبوع .

ووجه وزير الري باستمرار تفعيل وتحديث المنصة الإلكترونية الخاصة بأسبوع القاهرة للمياه، والانتهاء من عمل تطبيق للمنصة على التليفون المحمول؛ لتسهيل الدخول على المنصة الإلكترونية .

ووجه سويلم بتفعيل نموذج تسجيل للشركات المشاركة بالمعرض على الصفحة الرسمية للأسبوع .