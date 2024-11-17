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بث مباشر| رئيس الوزراء يفتتح معرض "Cairo ict" نيابة عن الرئيس السيسي

10:10 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولى

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القاهرة - مصراوي:

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الأحد، معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ict" نيابة عن رئيس الجمهورية.

يشارك في الافتتاح عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، على رأسهم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتستمر فعاليات المؤتمر والمعرض حتى يوم 20 نوفمبر الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويأتي معرض Cairo ICT، هذا العام تحت شعار The Next Wave لاكتشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث الابتكارات التي ستعيد تشكيل الصناعات والمجتمعات.

مصطفى مدبولى الرئيس السيسي معرض Cairo ICT خالد عبدالغفار وزير الصحة عمرو طلعت وزير الاتصالات
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