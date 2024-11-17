كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17-11-2024، على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الأحد 17-11-2024، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر معتدل نهارا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم الأحد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الباكر.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ونشاط لحركة الرياح وعلى فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة على بعض المحافظات الجمهورية:

- القاهرة الصغرى 17 درجة والعظمى 26.

- العاصمة الإدارية الصغرى 16 درجة والعظمى 27.

- 6 أكتوبر الصغرى 16 درجة والعظمى 27.

- دمياط الصغرى 20 درجة والعظمى 25.

- بورسعيد الصغرى 21 درجة والعظمى 25.

- الاسماعيلية الصغرى 16 درجة والعظمى 27.

- السويس الصغرى 17 درجة والعظمى 27.

- طابا الصغرى 16 درجة والعظمى 24.

- شرم الشيخ الصغرى 21 درجة والعظمى 28.

- الإسكندرية الصغرى 15 درجة والعظمى 23.

- العلمين الصغرى 15 درجة والعظمى 23.

- مطروح الصغرى 13 درجة والعظمى 22.

- الغردقة الصغرى 19 درجة والعظمى 28.

- مرسى علم الصغرى 19 درجة والعظمى 28.

- شلاتين الصغرى 21 درجة والعظمى 29.

- حلايب الصغرى 22 درجة والعظمى 27.

- الأقصر الصغرى 16 درجة والعظمى 29.

- أسوان الصغرى 17 درجة والعظمى 29.

- الوادى الجديد الصغرى 13 درجة والعظمى 28.