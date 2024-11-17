خارجية النواب تكشف حقيقة حصول اللاجئين على الجنسية المصرية

كتب- حسن مرسي:

كشف طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن حقيقة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مادة في قانون "لجوء الأجانب في مصر" تتيح للاجئين الحصول على الجنسية المصرية.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "MBC مصر" أوضح الخولي أن الحصول على الجنسية المصرية يتم من خلال قانون خاص ينظم هذه العملية.

وأشار إلى أن مصر تحتضن ملايين اللاجئين منذ سنوات عديدة، مما استدعى ضرورة تنظيم وضعهم من خلال قانون "لجوء الأجانب"، الذي يناقشه البرلمان اليوم الأحد.

وأكد الخولي أن قانون "لجوء الأجانب في مصر" لا يتضمن أي مادة أو بند يمنح اللاجئ حق الحصول على الجنسية المصرية، مشددًا على أن هناك قانونًا آخر ينظم إجراءات الحصول على الجنسية.