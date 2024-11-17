نشرة التوك شو| عودة النصر للسيارات ورد وزارة الطيران على تقرير البلوجر الإيطالي

تناولت برامج التوك شو، مساء السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

أديب عن عودة النصر للسيارات: المكون المحلي موتور مش زجاج وفرش

علق الإعلامي عمرو أديب، على عودة إنتاج شركة النصر للسيارات، مشيرًا إلى انتمائه لجيل الستينات الذي شهد قيمة اقتناء سيارة فيات 128 التي كانت تُنتج في المصنع.

وخلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، أعرب أديب عن رغبته في استمرارية المصنع، معقبًا: "مش عايز المصنع يفتح سنة ويقفل، المكون المحلي لازم يكون موتور وناقل سرعة مش زجاج وفرش".

وزير الطيران عن تقرير البلوجر الإيطالي بشأن مطار القاهرة: "مفبرك ومغلوط"

علق الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني على تقرير البلوجر الإيطالي الذي انتقد سوء المعاملة وبطء إنهاء الإجراءات بمطار القاهرة الدولي

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، قال الوزير، إن بيان إعلامي مدعم بالفيديو سيتم نشره غدًا لرحلة البلوجر الإيطالي منذ وصوله لمطار القاهرة وحتى انتهاء إجراءات خروجه لكشف الادعاءات المغلوطة الواردة في تقريره.

وزارة التضامن: خصصنا 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، إن التقديم لحج الجمعيات الأهلية يبدأ من غدًا حتى 28 نوفمبر، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء قرعة الاختيار بين المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية منتصف شهر ديسمبر القادم.

وأشار "عبدالموجود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن أي مواطن مسجل عضو بالجمعية الأهلية يحق له التسجيل بالحج سواء ورقي أو التقديم عبر الأون لاين

"اتصالات النواب" تكشف حقيقة إغلاق الهواتف القديمة وفرض رسوم تنمية عليها

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، حقيقة ما تردد بشأن قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإغلاق الهواتف القديمة أو فرض رسوم تنمية عليها.

أكد "بدوي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن التليفونات القديمة لن يتم إيقافها أو إغلاقها، كما لن تُفرض عليها أي رسوم تنمية، مشددًا على أن ما تم تداوله في هذا السياق لا أساس له من الصحة.

"دفاع النواب": مصر تتحمل 10 مليارات دولار سنويًا لدعم اللاجئين

كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن تكلفة دعم إقامة اللاجئين في مصر، حيث تُقدّر هذه التكلفة بنحو 10 مليارات دولار سنويًا، موضحًا أن اللاجئين يحصلون على نفس الدعم الذي يتلقاه المواطن المصري العادي.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أكد العوضي أن الدولة تتحمل هذه التكاليف نظراً لتقديم كافة الخدمات للاجئين.

عمرو أديب يدافع عن مطار القاهرة بعد انتقادات بلوجر إيطالي: تقرير مسيء

علق الإعلامي عمرو أديب على تقرير البلوجر الإيطالي الذي انتقد سوء المعاملة وبطء إنهاء الإجراءات بمطار القاهرة الدولي، مقارنة بمطار أديس أبابا الإثيوبي.

خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، وصف أديب التقرير بأنه "مسيء" واعتبره مجرد انطباعات من شخص عادي وليس خبيرًا في المطارات.