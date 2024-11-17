نشاط رياح وأمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 22 نوفمبر.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود الأحد طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل نهارًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الباكر

كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ونشاط لحركة الرياح وعلى فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد يومي الإثنين 18 نوفمبر والثلاثاء 19 نوفمبر 2024 أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وسواحل الوجه البحري على فترات متقطعة و نشاط لحركة الرياح.

وأشار البيان إلى وجود تنبؤات بنشاط لحركة الرياح بداية من الأربعاء 20 نوفمبر وحتى الجمعة 22 نوفمبر

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