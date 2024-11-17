تعرف على الفئات الممنوعة من أداء الحج لهذا العام 1446هـ

تعرف على الفئات الممنوعة من أداء الحج لهذا العام 1

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن الفئات الممنوعة من الحج هذا العام 1446هـ.

الفئات الممنوعة من الحج هذا العام 2025

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن الفئات الممنوعة من الحج هذا العام 1446هـ - 2025، هي:

- مرضى الفشل الكُلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي.

- مرضى التليف الرئوي.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

- أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية.

- من سبق له فريضة الحج حتى 5 سنوات سابقة.

- فاقد الأهلية أو الشخص غير الطبيعي.

- الحالات المتقدمة من أصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية.

- أصحاب أمراض التليف الكلوي والأورام.

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

وينظم موسم الحج في مصر 3 جهات رسمية تتمثل في وزارات (الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي)، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

اقرأ أيضًا:

موعد إعلان قرعة الحج السياحي وآخر وقت لإدخال جوازات السفر

اقتصادي وبري و5 نجوم.. أسعار الحج السياحي 2025

هل يمكن لمن سبق له أداء فريضة الحج السفر هذا العام؟.. عضو بـ"غرفة السياحة" يُجيب