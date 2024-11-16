أديب عن عودة النصر للسيارات: المكون المحلي موتور مش زجاج وفرش

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على عودة إنتاج شركة النصر للسيارات، مشيرًا إلى انتمائه لجيل الستينات الذي شهد قيمة اقتناء سيارة فيات 128 التي كانت تُنتج في المصنع.

وخلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، أعرب أديب عن رغبته في استمرارية المصنع، معقبًا: "مش عايز المصنع يفتح سنة ويقفل، المكون المحلي لازم يكون موتور وناقل سرعة مش زجاج وفرش".

وأشار مقدم "الحكاية" إلى أن مصنع النصر للسيارات كان ينتج 700 سيارة شهريًا في الستينات، حيث كان العمل يعتمد على الأيدي البشرية وليس على الأتمتة، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.

واعتبر الإعلامي عمرو أديب أن السيارة تمثل حلمًا مشروعًا لكل شاب، مقترحًا أن تقوم البنوك بتمويل تقسيط السيارات من أموالها المتاحة.

وأضاف أن مصنع رينو في المغرب ينتج سيارة كل 6 دقائق، مما يعني إنتاج نصف مليون سيارة سنويًا بإيرادات تصل إلى 6.9 مليار دولار، وهو ما يعادل إيرادات قناة السويس، متابعًا: "ليس من العيب أن نتعلم من التجربة المغربية وندرسها لتطبيقها في مصر".

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