داخل معهد القلب.. وفاة ممرض بالسكتة القلبية أثناء عمله

كتب - أحمد جمعة:

شهد معهد القلب القومي، مساء السبت، وفاة الممرض صلاح صفوت، إثر إصابته بسكتة قلبية أثناء عمله.

وسادت حالة من الحزن بين العاملين بالمعهد بعد وفاة "صفوت"، كما نعاه عدد من الأطباء وأعضاء الفريق الطبي.

وكتب طبيب أمراض القلب أحمد مصطفى عبر حسابه على فيسبوك: "يشاء القدر أن أكون نوباتجي طوارئ قسطرة اليوم مع زميلنا صلاح صفوت، تمريض القسطرة في معهد القلب القومي. طوال النوباتجية، صلاح لم يتوقف عن العمل على حالات الجلطات الحادة، وآخرها حالة على جهاز تنفس صناعي. نزل جري ليُحضر أسلاكًا من الاستقبال من أجل سرنجة مضخة الأدوية، ولم يتأخر على أي مريض".

وأضاف: "في وقت البريك، فجأة وجدنا أن قلب صلاح قد توقف، ونحن في النوباتجية وفي معهد القلب وحوله أكثر من 50 طبيب قلب ورعاية، لكنها كانت مشيئة الله".

كما نعاه الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، قائلًا: "ما زالت السكتة القلبية تجتاح الشباب. صلاح صفوت، ممرض القسطرة في معهد القلب، توفي اليوم بالسكتة القلبية. كان يعمل في تقديم القسطرة، وبعد أن أنهى آخر حالة طوارئ قال لهم: 'أريد أن أرتاح قليلًا'، لكنه ارتاح الراحة الأبدية".

وأضاف شعبان: "غادر الحياة وهو في ثياب العمل والشرف والكفاح، كان هينًا لينًا محبوبًا من الجميع، يسعى في تيسير أمور المرضى البسطاء".