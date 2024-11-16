كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، حقيقة ارتباط نزلات البرد المنتشرة هذا العام بفيروس كورونا.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، أوضح حسني أن دور البرد خلال هذه الفترة أعراضها أكثر حدة مقارنةً بما اعتدنا عليه في السنوات الماضية، مؤكداً أنه ليس مرتبطًا بكورونا.

وأضاف "حسني"، أن نزلات البرد هذه الأيام شديدة، لكنه طمأن المواطنين بأنه لا توجد خطورة تتعلق بنقص الأكسجين أو الحاجة لدخول المستشفيات. وأشار إلى أن الأعراض تشمل ارتفاع الحرارة، وتكسير الجسم، وآلامًا مبرحة في الحلق.

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