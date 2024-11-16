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أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

11:40 م السبت 16 نوفمبر 2024

طقس مائل للبرودة

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود الأحد طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر معتدل نهارا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الباكر.

كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ونشاط لحركة الرياح وعلى فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

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