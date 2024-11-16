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وزير الطيران عن تقرير البلوجر الإيطالي بشأن مطار القاهرة: "مفبرك ومغلوط"

11:27 م السبت 16 نوفمبر 2024

الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني

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كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني على تقرير البلوجر الإيطالي الذي انتقد سوء المعاملة وبطء إنهاء الإجراءات بمطار القاهرة الدولي

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، قال الوزير، إن بيان إعلامي مدعم بالفيديو سيتم نشره غدًا لرحلة البلوجر الإيطالي منذ وصوله لمطار القاهرة وحتى انتهاء إجراءات خروجه لكشف الادعاءات المغلوطة الواردة في تقريره.

وأوضح وزير الطيران المدني أن حديث البلوجر الإيطالي في تقريره عن سوء معاملته في مطار القاهرة مفبرك ومغلوط، مؤكدًا: "تم رصد رحلة السائح من خلال كاميرات المراقبة منذ لحظة هبوط طائرته إلى خروجه من المطار".

وأكد الدكتور سامح الحفني، أن البلوجر الإيطالي لم يستغرق 18 دقيقة في المطار منذ بدء إجراءات وصوله وحتى خروجه في اتجاه الفندق ما يعد رقم قياسي مقارنة بمطارات عالمية، مشددًا على أن صورة الحمام الذي نشره بالتقرير لا علاقة له بمطار القاهرة.

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