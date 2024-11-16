البابا تواضروس يلتقي الحاصلين على الماچستير والدكتوراه في الدراسات القبطية

كتب- عمرو صالح:

التقى البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم السبت، أعضاء جمعية الآثار القبطية، وعددًا من المتخصصين الحاصلين في السنتين الماضيتين على درجتي الماچستيروالدكتوراه في الدراسات القبطية من الجامعات المصرية، وذلك في ختام اللقاء الرابع للمؤتمر السنوي لجمعية الآثار القبطية الذي جرت فعالياته على مدار يومي أمس واليوم، تحت عنوان "أطروحات مضيئة في الدراسات القبطية في الجامعة المصرية (٤)" وذلك بحضور بعض رؤساء أقسام وأساتذة القبطيات في الجامعات المصرية.

واستمع البابا تواضروس، إلى ملخص لأربعٍ وعشرين رسالة ماچستير ودكتوراه في كافة مجالات الدراسات القبطية، التي ألقيت خلال المؤتمر، منها تسع رسائل دكتوراه و خمس عشرة رسالة ماچستير.

وفي ختام اللقاء منح البابا تواضروس، شهادات تقدير وهدايا تذكارية للباحثين وأعضاء جمعية الآثار القبطية، وأساتذة القبطيات الحضور.

يأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام البابا بدعم البحث العلمي ولا سيما في مجال القبطيات باعتبارها جزءًا هامًا من الهوية والتاريخ المصريين.

حضر اللقاء الدكتور مراد وهبة رئيس جمعية الآثار القبطية والسيد نبيل فاروق مدير الجمعية و يوسف عبدالله عضو الجمعية.

كما حضر اللقاء الدكتورة منة الله الدري أستاذ الآثار بكلية الآثار جامعة عين شمس وكرسي القبطيات بالجامعة الامريكية، و الدكتورة نهى سالم رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية، بكلية الآثار، جامعة عين شمس، والدكتور طارق منصور أمين عام اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة، بكلية الآداب، جامعة عين شمس.

ومن أساتذة التاريخ والآثار الدكتور عاطف نجيب والدكتورة نجلاء حمدي والدكتور إسحق عزيز فريج والدكتور جرجس بشرى والدكتور نادر ألفي والدكتور إسحق عجبان والدكتور عادل فخري، والعديد من الأساتذة والباحثين والآباء الكهنة والرهبان والمهتمين بالدراسات القبطية

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