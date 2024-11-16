عمرو أديب يدافع عن مطار القاهرة بعد انتقادات بلوجر إيطالي: تقرير مسيء

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على تقرير البلوجر الإيطالي الذي انتقد سوء المعاملة وبطء إنهاء الإجراءات بمطار القاهرة الدولي، مقارنة بمطار أديس أبابا الإثيوبي.

خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، وصف أديب التقرير بأنه "مسيء" واعتبره مجرد انطباعات من شخص عادي وليس خبيرًا في المطارات.

وأوضح، أن مطار القاهرة، الذي لم تطله يد التطوير، يعمل بأكثر من طاقته، مشيرًا إلى أن إمكانياته لا تحتمل الضغط المتزايد، خاصة مع تزايد أفواج الموسم السياحي الشتوي.

وأضاف "أديب"، أن الانسيابية في مطار القاهرة، أفضل مقارنة بالعديد من مطارات العالم، مشددًا على أن إجراءات التفتيش والتأمين صارمة، مضيفًا "هوا فيه حد لسه بيقلع الجزمة عشان يتفتش في أي حتة في الدنيا؟، مينفعش اليونان يزورها 35 مليون سائح وإحنا بناضل على 15 مليون في السنة".

وأشار أديب إلى وجود قرارًا بوجود إدارة أجنبية لمطار القاهرة، مؤكدًا على أهمية أن يكون المطار مساهمًا في تحقيق التطلعات، بما في ذلك زيادة عدد السياح إلى مصر.

ولفت إلى أن مطار القاهرة يتحمل أكثر مما هو قادر على استيعابه، موضحًا أن إمكانياته لا تسمح له بتقديم أفضل مما هو قائم حاليًا. وشدد على ضرورة الاهتمام بمستوى الخدمات المقدمة في المطار وطريقة التعامل مع المسافرين.

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