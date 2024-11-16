"مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف" لتعزيز دور المرأة المصرية ودعمها اقتصاديا

كتبت- نور العمروسي:

وقعت مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف "IFE"، اتفاقيتين منح مالية مع مستشفى رفيدة للمرأة والطفل وشركة لونا لصناعة العطور ومستحضرات التجميل سيساهم هذا التعاون في خلق 1308 فرصة عمل بجانب استكمال مسيرة الدولة في تعزيز دور المرأة المصرية ودعمها اقتصاديًا حيث أفاد جميع أطراف الاتفاقية أن النساء سيتولوا نحو نصف هذه الوظائف.

عمن جانبه عبر الدكتور كريستوف شايفر مدير بنك التنمية الألماني مكتب القاهرة، عن فخره بالمبادرة قائلاً: "إن تمكين القطاع الخاص ودعمه في خلق فرص عمل لائقة يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومن دواعي فخرنا أن التعاون الألماني من خلال بنك التنمية والتعمير الألماني ومن خلال المبادرة الإقليمية الاستثمار من أجل التوظيف وبالنيابة عن الحكومة الألمانية، يساهم في دفع هذه الأجندة المهمة في مصر ويسعدني بشكل خاص أن نؤكد اليوم دعم مبادرة IFE للشركات الخاصة التي تديرها نساء بنجاح أو تلك التي تقدم خدمات الرعاية الصحية لا سيما للنساء والأطفال في مصر."

وعلق ستيفن كول الرئيس التنفيذي القائم بمبادرة "الإستثمار من أجل التوظيف" قائلاً: "مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة ولذلك تعمل المبادرة على خلق فرص عمل جديدة ودعم توطين الصناعات خاصة مع النمو المتسارع للسوق المصري".

كما أشار إلى أن الاستثمار في الكفاءات البشرية يساهم في سد الفجوة بين تزايد عدد السكان واحتياجات السوق المتجددة وتحسين جودة العمل وظروف الموظفين إلى جانب دعم تمكين المرأة المصرية وتسليط الضوء على دورها في التنمية الإجتماعية.

وأوضح أنه في هذا السياق تم توقيع اتفاقيتي منح مع مستشفى رفيدة وشركة لونا بقيمة إجمالية 8.56 مليون يورو، مما سيوفر 1308 وظيفة جديدة، منهم 857 وظيفة في مستشفى رفيدة 451 أخرى في شركة لونا.

سيشمل مشروع مستشفى رفيدة توسعة كبيرة تضم أقسامًا متخصصة، منها قسم خاص بطب الأطفال مزودًا بأحدث التقنيات لمعالجة أمراض القلب والأعصاب والمسالك البولية وغيرها وقسم متكامل الجراحات الترميمية، ومركزًا لإعادة التأهيل مجهزًا بالكاملو إلى جانب قسم لمعالجة مرض الشلل الدماغي، بينما ستقوم شركة لونا ببناء مركز لوجستي جديد في الجيزة سعياً منهم لتوسع الشركة في جميع أنحاء مصر بعد تحقيق نجاح منقطع النظير في القاهرة والإسكندرية مع العمل على توطين جزء من الصناعة كجزء من خطط دعم الإنتاج المحلي للدولة.

من جانبها أكدت أ.د أميمة إدريس رئيس مجلس إدارة مستشفى رفيدة بالشيخ زايد، أن المنحة لا تقتصر على توفير فرص عمل جديدة فقط بل تهدف أيضاً إلى تحسين ظروف العمل لـ 475 موظفاً يتضمن ذلك مزايا إضافية مثل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، كما تشمل المزايا تخفيضات خاصة على الخدمات الطبية وخدمة نقل جديدة للموظفين وعلاوة على ذلك سيتم زيادة رواتب الموظفين الحاليين وفقاً لخطة التوسعات الجديدة والعمل على تدريب وتأهيل الخريجين الجدد لخلق كفاءات جيدة ذات خلفية قوية وإعدادهم لسوق العمل بالإضافة لذلك سيمكن هذا التوسع المستشفى من زيادة الطاقة الاستيعابية للمرضى بعدد 45 غرفة و19 سرير عناية مركزة و9 غرف طوارئ اضافية.

وأضافت: "ستظل رعاية المرضى على رأس أولوياتنا الأساسية وهدفنا الرئيسي الذي نسعى لتحقيقه من خلال التدريب والتطوير المستمر يسرنا اليوم عقد اتفاقية المنحة التي تبلغ قيمتها 5.40 مليون يورو من إجمالي تكلفة المشروع بقيمة 21.85 مليون يورو مما يعني أن المبادرة ستخفف عنّا الأعباء بنسبة 24.7% ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تحسين المعدات الطبية اللازمة للمبنيين الجديدين."

وأعربت المهندسة رانيا جورج الرئيس التنفيذي لشركة لونا، عن سعادتها بتوقيع الإتفاقية قائلة: "سعداء اليوم بتوقيع إتفاقية المنحة مع مبادرة الإستثمار من أجل التوظيف والتي من خلالها سنحصل على منحة مالية قدرها 3.16 مليون يورو ما يعادل 34% تقريباً من إجمالي تكلفة الإستثمار للمشروع والتي تبلغ 9.24 مليون يورو ستساهم بشكل مباشر في إنشاء مركزنا اللوجيستي الجديد وإعداده بأحدث المعدات والتقنيات."

وصرحت أيضاً أن شركة لونا تتطلع أن ينتج عن ذلك التوسع خلق 451 وظيفة جديدة هذا بالإضافة إلى تحقيق أهداف الشركة في توطين جزء كبير من الصناعة بشكل فوري وإضافة منتجات جديدة ومتعددة في مختلف الأقسام وإنتاج طرح العديد من المنتجات الجديدة لتقليل فاتورة الإستيراد وبدء خطة توسع نشاط لونا في جميع محافظات مصر.

وتعتبر مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" هي آلية إستثمار قام بتأسيسها بنك التنمية الالماني بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية (BMZ) وهي جزء أساسي من المبادرة التي تعمل تحت شعار "عمل لائق لانتقال عادل اجتماعيا" وتهدف إلى إزالة العقبات والحواجز الاستثمارية وخلق فرص عمل وتدريب جيدة في البلدان الشريكة في أفريقيا وهي مصر وكوت ديفوار وإثيوبيا وغانا والمغرب ورواندا والسنغال وتونس.