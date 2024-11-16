رئيس أذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

(أ ش أ):

تقدم رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، بتعازيه إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى رحمة الله مساء أمس الأول.

وأعرب الرئيس علييف، عن بالغ أسفه وصادق تعازيه لشيخ الأزهر وأسرة الفقيدة، داعيًا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، كما تمنى أن يلهم أهلها الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

يذكر أن شيخ الأزهر كان قطع زيارته إلى أذربيجان، التي كان من المقرر أن يستكمل فيها حضوره لمؤتمر قمة المناخ COP29 في العاصمة باكو، للعودة إلى مصر لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، التي رحلت عن عالمنا صباح الأربعاء الماضي.

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