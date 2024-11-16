الثقافة تستعد لافتتاح المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء

كتب- محمد شاكر:

قام الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجولة تفقدية جديدة بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة آخر مستجدات أعمال التطوير بالمسرح الصيفي بمنطقة الطور، تمهيدا لافتتاحه قريبا، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبما يحقق مستهدفات وزارة الثقافة ومتطلبات التنمية الخاصة بالمحافظات الحدودية.

رافق نائب رئيس الهيئة خلال الجولة منيرة فتحي، القائم بأعمال مدير ثقافة جنوب سيناء، وعدد من القيادات الثقافية بالمحافظة، وممثلي الشركة المنفذة الأعمال التطوير، واستمع نائب رئيس الهيئة إلى شرح تفصيلي لما تم من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمبنى الذي يضم العديد من القاعات المتخصصة منها: قاعة كبري للمؤتمرات، قاعة للمحاضرات، وقاعة للفنون الشعبية، وأخرى للفنون التشكيلية، قاعة كبار الزوار، المكتبة العامة، مكتبة الطفل، نادي التكنولوجيا للطفل وآخر الكبار، بالإضافة إلى المسرح المكشوف والسينما، وقاعة نادي المرأة، ونادي الأدب، ومبنى أنشطة للطفل، ومنفذ دائم لبيع إصدارات هيئة قصور الثقافة، ومبنى مخصص لخدمات الجمهور وخدمات تشغيل الموقع، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية.

ووجه "ناصف" بسرعة إنجاز ما يتطلبه المسرح لتقديم خدمات ثقافية وفنية وأدبية متميزة، وخلال تفقده لقصر ثقافة طور سيناء أشار إلى ضرورة الاهتمام بالمكتبة العامة والأخرى الخاصة بالطفل، لتعزيز ثقافة القراءة لدى مختلف الفئات العمرية، كما ناقش مع موظفي الفرع أهم المعوقات وطرح الحلول التغلب عليها والدعاية المكثفة للأنشطة لجذب الرواد وتأدية الخدمات الثقافية والفنية بأفضل صورة ممكنة.

وتعد تلك الزيارة هي الثانية لمحافظة جنوب سيناء، عقب زيارة تفقدية لذلك الصرح الثقافي المهم في أغسطس الماضي.

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