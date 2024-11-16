تفاصيل لقاء وزير الطيران المدني مع السكرتير العام للاتحاد الأفريقي "الافرا"

كتب- عمرو صالح:

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عبدالرحمن بيرثي، السكرتير العام لاتحاد الشركات الطيران الإفريقية، بمقر ديوان عام الوزارة ، حيث تم استعراض الاستعدادات النهائية لاستضافة شركة مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، فعاليات الجمعية العمومية الـ56 لاتحاد شركات الطيران الإفريقية (AFRAA)، المقرر انعقادها خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2024، والتي تعد أكبر تجمع لشركات الطيران الإفريقية.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين قطاع الطيران المدني المصري واتحاد شركات الطيران الإفريقية لتحقيق التكامل الإقليمي تحت مظلة سوق نقل جوى إفريقي موحد.

كما تم مناقشة عدد من القضايا المؤثرة على شركات الطيران الإفريقية، والتحديات التي تواجهها وعلى رأسها قضايا السلامة وأمن الطيران. كما تم استعراض الأنشطة الحالية وخطط الاتحاد الإفريقي المستقبلية لتطوير خدمات المطارات لشركات الطيران الإفريقية، وتعزيز التعاون فيما بينهم.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني أن وزارة الطيران المدني تواصل تعزيز دورها الريادي في دعم التكامل الإفريقي في مجال الطيران المدني، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد الإفريقي، مشددًا على حرص الدولة المصرية على تحسين الربط الجوي بين رحلات دول القارة الإفريقية، بما يدعم حجم التبادل التجاري والاقتصادي، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة الجوية. كما شدد على أهمية تعزيز مكانة النقل الجوي الإفريقي على المستوى الدولي ودعم الكيانات الإفريقية في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الحفني إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يسعى لتحقيق بيئة مستدامة للأجيال القادمة من خلال تبني مبادرات تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمطارات، وتعزيز قدرة الدول الإفريقية على تطبيق خطط السلامة والملاحة الجوية العالمية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

ومن جانبه أعرب عبد الرحمن بيرثي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي، عن بالغ تقديره بلقاء الدكتور سامح الحفي وزير الطيران المدني المصري، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون المشترك بين دول القارة في مجال الطيران المدني.

كما أشاد بالدور البارز الذي تلعبه مصر في دعم وتعزيز العلاقات الإفريقية على كافة الأصعدة، وأثنى على جهود مصر للطيران في تنظيم الجمعية العمومية، التي ستوفر منصة حيوية لمناقشة القضايا المتعلقة بالسلامة وأمن الطيران وتعزيز التعاون بين شركات الطيران الإفريقية.

كما أشاد بيرثي بالجهود التي تبذلها مصر للطيران في استضافة الجمعية العمومية رقم 56 لاتحاد شركات الطيران الإفريقية (AFRAA)، والتي ستشكل منصة مهمة لمناقشة القضايا المتعلقة بالسلامة وأمن الطيران، إضافة إلى تعزيز التعاون بين شركات الطيران في القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن الجمعية العمومية رقم 56 لاتحاد شركات الطيران الإفريقية (AFRAA) ستُعقد تحت رعاية وزارة الطيران المدني ممثلة فى شركة مصر للطيران، بحضور أكثر من 400 شخصية بارزة في مجال الطيران من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك رؤساء شركات الطيران الإفريقية، وممثلي منظمات دولية مثل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، والاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO) بالإضافة إلى ممثلي سلطات الطيران المدني، وشركات المطارات، ومصنعي الطائرات، وموردي قطع الغيار والخدمات.

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