إعلان

"اتصالات النواب" تكشف حقيقة إغلاق الهواتف القديمة وفرض رسوم تنمية عليها

10:03 م السبت 16 نوفمبر 2024

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- داليا الظنيني:

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، حقيقة ما تردد بشأن قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإغلاق الهواتف القديمة أو فرض رسوم تنمية عليها.

أكد "بدوي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن التليفونات القديمة لن يتم إيقافها أو إغلاقها، كما لن تُفرض عليها أي رسوم تنمية، مشددًا على أن ما تم تداوله في هذا السياق لا أساس له من الصحة.

وأوضح البرلماني، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجمارك لإجراء ميكنة للهواتف التي تدخل مصر، بهدف منع التهرب الجمركي وتنظيم عملية دخول الهدايا.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن الميكنة الشاملة وفقًا لمنظومة التحول الرقمي ستساهم في ضبط عملية دخول الهواتف المستوردة، حيث سيطبق قانون الجمارك على الهواتف المحمولة كما هو الحال بالنسبة للأجهزة الكهربائية المستوردة.

اقرأ أيضا

قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.. تنبيهات مهمة لأصحاب مخالفات البناء بالقاهرة

محافظة الجيزة: صيانة وتشغيل السلالم الكهربائية بكوبري مشاة العجوزة

الهواتف القديمة رسوم تنمية اتصالات النواب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أحمد موسى عن عودة "النصر للسيارات": اسم كبير في الصناعة

إعلان

إعلان

"أشد من المعتاد".."مكافحة كورونا"عن نزلات البرد المنتشرة وعلاقتها بـ (كوفيد-19)
الشقة بـ 184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة