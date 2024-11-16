"اتصالات النواب" تكشف حقيقة إغلاق الهواتف القديمة وفرض رسوم تنمية عليها

كتبت- داليا الظنيني:

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، حقيقة ما تردد بشأن قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإغلاق الهواتف القديمة أو فرض رسوم تنمية عليها.

أكد "بدوي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن التليفونات القديمة لن يتم إيقافها أو إغلاقها، كما لن تُفرض عليها أي رسوم تنمية، مشددًا على أن ما تم تداوله في هذا السياق لا أساس له من الصحة.

وأوضح البرلماني، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجمارك لإجراء ميكنة للهواتف التي تدخل مصر، بهدف منع التهرب الجمركي وتنظيم عملية دخول الهدايا.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن الميكنة الشاملة وفقًا لمنظومة التحول الرقمي ستساهم في ضبط عملية دخول الهواتف المستوردة، حيث سيطبق قانون الجمارك على الهواتف المحمولة كما هو الحال بالنسبة للأجهزة الكهربائية المستوردة.

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