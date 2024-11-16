وزارة التضامن: خصصنا 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية

كتبت- داليا الظنيني:

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، إن التقديم لحج الجمعيات الأهلية يبدأ من غدًا حتى 28 نوفمبر، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء قرعة الاختيار بين المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية منتصف شهر ديسمبر القادم.

وأشار "عبدالموجود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن أي مواطن مسجل عضو بالجمعية الأهلية يحق له التسجيل بالحج سواء ورقي أو التقديم عبر الأون لاين، مؤكدًا أنه من حق أي مواطن التسجيل بأي جمعية بمحل سكنه الآن والتقدم للحج من خلالها،مؤكدا أن وزارة التضامن الاجتماعي خصصت 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية.

وأكد، أنه أنه لا يسمح التقدم للحج بأكثر من جهة من الجهات المعنية بالحج، موضحًا أن حج الجمعيات يُعد من الحج المنظم ويستهدف جودة الخدمات بأسعار مميزة.

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد أسعار برامج الحج لهذا العام حتى الآن، إضافة إلى وجود 3 جهات للحج هو حج التضامن أو القرعة عبر أقسام الشرطة أو الحج عبر شركات السياحة.

واختتم أن أي مواطن يحق له التسجيل في جهة من الجهات وليس جهات أخرى.

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