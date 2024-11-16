الأعلى للإعلام يطلق مبادرة عن "مكافحة الشائعات".. الثلاثاء المقبل

كتب- عمرو صالح:

يطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، الثلاثاء القادم، مبادرة دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، عقد من قبل جلسة مشتركة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان حول ملف حقوق الإنسان، بمشاركة أعضاء المجلس القومي وعدد من رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والقنوات والمواقع الإخبارية.

وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات التي من شأنها أن تعكس التقدم الذي حدث في ملف حقوق الإنسان في مصر، في وسائل الإعلام المختلفة.

وقال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الجلسة المشتركة التى ينظمها المجلس الأعلى بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان هي الجلسة الأولى ضمن عدة جلسات لمناقشة موضوع فى غاية الأهمية.

وأضاف كرم جبر خلال كلمة له فى اللقاء الذى عقده المجلس الأعلى للإعلام بأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر حققت تقدم كبير فى السنوات الماضية.

وتابع كرم جبر: "الدولة المصرية شهدت تقدم ونجاحات فى ملف حقوق الإنسان ولكن لم يظهر فى وسائل الإعلام بصورة كافية، ستطلق الاستراتيجية الإعلامية لحقوق الإنسان قريبا".

وأشار كرم جبر رئيس الى أن قضية حقوق الإنسان مهمة وتمس جميع المواطنيين، وأن المجلس الأعلى للإعلام سينظم لقاء شهريا بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة الملف وتوعية المواطنين بأهميته.

وأردف كرم جبر: "ليس بيننا وبين المنظمات الدولية معركة ولكن يجب النظر إلى الأمور بدقة وموضوعية ويجب أن تعكس تقارير حقوق الإنسان في مصر الأوضاع الحقيقية، مؤكدا على ضرورة مناقشة جميع الأمور بجرأة والرد ايضاً على هذه المنظمات بموضوعية لتوضيح الحقائق" .

ولفت الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إلى أنه سيتم منح 40 ترخيصًا لمواقع إلكترونية خلال أيام.

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