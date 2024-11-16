"دفاع النواب": مصر تتحمل 10 مليارات دولار سنويًا لدعم اللاجئين

كتب- حسن مرسي:

كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن تكلفة دعم إقامة اللاجئين في مصر، حيث تُقدّر هذه التكلفة بنحو 10 مليارات دولار سنويًا، موضحًا أن اللاجئين يحصلون على نفس الدعم الذي يتلقاه المواطن المصري العادي.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أكد العوضي أن الدولة تتحمل هذه التكاليف نظراً لتقديم كافة الخدمات للاجئين.

وأشار إلى أنه لا يوجد فرق بين اللاجئ والمواطن المصري، لافتاً إلى أن هذا الوضع يعد غير مسبوق في أي دولة بالعالم.

كما ذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد أعلن عن طرد جميع اللاجئين الموجودين في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي يتضمن ضوابط لتحمل اللاجئ للضرائب والرسوم.

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