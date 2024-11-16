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خبير مروري: حوادث الطرق تكلف مصر 426 مليار جنيه سنويًا

07:58 م السبت 16 نوفمبر 2024

اللواء أيمن الضبع، خبير السلامة المرورية

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كتب- حسن مرسي:

كشف اللواء أيمن الضبع، استشاري السلامة المرورية، عن حجم الخسائر الاقتصادية التي تتسبب فيها حوادث الطرق للدولة، وذلك وفقًا لأحدث دراسة.

في مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أوضح الضبع أن حوادث الطرق تكلف الاقتصاد المصري حوالي 426 مليار جنيه سنويًا، موزعة بين خسائر مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف الضبع أن هذه الخسائر الاقتصادية تأتي بخلاف الخسائر البشرية التي لا يمكن تقديرها بثمن، مما يبرز أهمية اتخاذ إجراءات فعالة للحد من حوادث الطرق وتعزيز السلامة المرورية في البلاد.

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