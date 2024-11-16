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أستاذ قانون: حكم الدستورية مُلزم بشأن الإيجارات القديمة

07:43 م السبت 16 نوفمبر 2024

الإيجار القديم

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كتبت- داليا الظنيني:
أكد الدكتور عثمان عبدالقادر، أستاذ القانون بجامعة أسيوط، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة، يُعد حاسمًا وملزمًا لجميع الأطراف المعنية، موضحًا أن المحكمة الدستورية أكدت على ضرورة وضع مجلس النواب ضوابط لتحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم.

وأضاف في لقاء له مع برنامج "صباحك مصري" عبر فضائية "أم بي سي مصر2"، أن مهمة مجلس النواب ليست سهلة، نظرًا لتنوع الحالات المتعلقة بهذا الأمر، مؤكدًا أنه يجب مراعاة جانب من الملاك الذين يستحقون الحماية، بالإضافة إلى المستأجرين الذين يعانون من دخل مادي محدود.

ضوابط للإيجار

وأضاف أستاذ القانون أن مجلس النواب، عند تحديد الأجرة، سيعمل على وضع ضوابط جديدة لتحريك قيمة الإيجار التي سيدفعها المستأجر، مما قد يؤدي إلى زيادات نسبية مع مرور السنوات.

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عثمان عبدالقادر المحكمة الدستورية العليا الإيجار القديم
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