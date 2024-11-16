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أستاذ جراحة عظام يقدم نصائح مهمة لحماية المفاصل في الشتاء

07:15 م السبت 16 نوفمبر 2024

ألم المفاصل

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كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد يحيى، أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بجامعة الأزهر، أن فصل الشتاء يشهد زيادة في شكاوى آلام المفاصل والعظام، حيث تُعتبر الشد العضلي من الظواهر الأكثر شيوعًا خلال هذه الفترة، وقد يؤدي أحيانًا إلى آلام في المفاصل.

وأوضح يحيى، خلال ظهوره في برنامج "صباحك مصري" عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن العديد من الأشخاص يعانون من نقص في "فيتامين د" بسبب عدم التعرض لأشعة الشمس، مؤكدًا أن أشعة الشمس تعزز هذا الفيتامين في الجسم، والذي يعد مسؤولًا عن قوة العظام.

كما أشار إلى أن نقص السوائل قد يؤدي إلى ترسيب الأملاح في الجسم، حيث أكد على أهمية شرب السوائل للحماية من ترسيب الأملاح ودعم صحة العظام.

وفي ختام حديثه، أكد محمد يحيى على أهمية ممارسة الرياضة كوسيلة للوقاية من العديد من الأمراض، موضحًا أنها تعزز الأداء البدني وتساهم في تقوية العظام والمفاصل.

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حماية المفاصل في الشتاء نصائح مهمة لحماية المفاصل الدكتور محمد يحيى آلام المفاصل والعظام برنامج صباحك مصري
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