منخفض جوي.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت غانم خلال تصريحات تلفزيونية، إن اليوم يشهد استمرارًا في استقرار الحالة الجوية في معظم المحافظات الداخلية، حيث تسجل قيم درجات الحرارة القيم الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام؛ لافتة إلى أن المنطقة الغربية من البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

منخفض جوي

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه على المدار الأيام القادمة ستتأثر المحافظات الشمالية بهذا المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، مشيرة إلى أن اليوم هناك فرص سقوط أمطار متوسطة على محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى محافظة الإسكندرية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه بداية من غد الأحد سيتحرك المنخفض الجوي، وفرص الأمطار توجد فقط على المحافظات الساحلية ومنها مطروح وإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

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