محافظة الجيزة: صيانة وتشغيل السلالم الكهربائية بكوبري مشاة العجوزة

كتب- محمد أبو بكر:

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حي العجوزة بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة وتشغيل السلالم الكهربائية الخاصة بكوبري مشاة أرض اللواء، وذلك استجابةً لشكاوى المواطنين بشأن تعطل السلالم الكهربائية وعدم تشغيلها بانتظام، مما زاد من معاناتهم اليومية.

وفقًا لبيان صادر عن محافظة الجيزة يوم السبت، شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين الحي والشركة المسؤولة عن الصيانة لتوفير قطع الغيار اللازمة وإصلاح الأعطال بشكل عاجل، لضمان تشغيل السلالم الكهربائية بكفاءة عالية.

وأكد المحافظ، أهمية المتابعة الدورية للحفاظ على جاهزية السلالم، وضمان عدم توقفها مرة أخرى، نظرًا لأهميتها البالغة لمواطني منطقة أرض اللواء الذين يعتمدون عليها يوميًا لتسهيل حركة تنقلهم.

الاستجابة لشكاوى التحويلات السكنية إلى تجارية بالعمرانية

في سياق آخر، وجه محافظ الجيزة، رئيس حي العمرانية بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين بشأن تحويل بعض الوحدات السكنية إلى نشاط تجاري داخل عمارات أبو الفتوح، بما يشكل تعديًا على الغرض الأساسي للعقارات.

وعلى إثر ذلك، أغلق حي العمرانية، بالتعاون مع شرطة المرافق، عددًا من الوحدات المخالفة في العقارين 11 و12، ورفع بعض حالات الإشغال المرتبطة بالأنشطة التجارية داخل تلك العقارات.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التأكيد على أن أي طلبات تصالح تقدم في إطار القانون سيتم النظر فيها وفق الضوابط المحددة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على الاستجابة لشكاوى المواطنين والحفاظ على التنظيم العمراني والقانوني بالمناطق السكنية.

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