أخبار الطقس.. الأرصاد: أمطار وشبورة واضطراب ملاحة غدا

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أنه يوجد اضطراب في الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وشواطئ شمال الدلتا وسرعة الرياح (55:40 كم/ س) وارتفاع الأمواج (3:2 متر).

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج (1.5: 2) متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون كثيفة على بعض المناطق مع شبورة مائية صباحًا.

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