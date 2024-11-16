"الزراعة": حملة كبرى لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظة البحيرة

كتب- عمرو صالح:

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مراكز محافظة البحيرة.



وقال الدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وذلك في إطار مواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.



وتهدف الحملة إلى مواجهة التعديات بكل حزم، بالإضافة إلى المرور الدوري على الأحواض الزراعية لرصد أية تعديات وإزالتها في المهد قبل تفاقمها. كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.



وأشار "راشد" إلى أن الحملة التي تم تنفيذها بمحافظة البحيرة شهدت حضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والدكتور حسني عطية، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة.



وذكرت وزارة الزراعة، أن الحملة تمت بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، حيث تم تنفيذ عمليات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.



وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن التعدي على الأراضي الزراعية يعتبر أمنًا قوميًّا مرتبطًا مباشرة بغذاء المصريين.



وأكد أن جهاز حماية الأراضي يواصل القيام بحملات متابعة ورصد وإزالة التعديات بشكل فوري في جميع أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع المحليات والأجهزة الأمنية.



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