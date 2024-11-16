صور.. تسليم المدفن الصحي بمدينة جهينة بسوهاج بتكلفة 60 مليون جنيه

كتب- محمد نصار:

سلمت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، المدفن الصحي بمدينة جهينة في محافظة سوهاج بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 60 مليون جنيه، وذلك من خلال اللجنة المختصة، والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري.

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظة سوهاج وباقي محافظات الجمهورية، مؤكدة أن المشوار الذي بدأ في بناء المنظومة وتنفيذها مستمر وبنجاح ليس فقط في استكمال البنية التحتية وتوفير فرص عمل، ولكن أيضًا الجزء الأهم وهو إشراك القطاع الخاص في بناء تلك المنظومة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المدفن يقع على مساحة 10 أفدنة، ليخدم مراكز جهينة والمراغة، ويتضمن خلية الدفن بمساحة 30 ألف متر مربع، كما يتضمن ميزان بسكول، ومبنى إداري، وغرفة للمولدات، وخزان وقود يومي، و2 خزان مياه، وخلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.

ووجهت وزيرة البيئة بضرورة التزام مسئولي استقبال المخلفات بالمدفن الصحي بمدينة جهينة بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن لدفن المخلفات، وإدارة المدفن بطريقة آمنة والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتى يكون آمنًا، والتخلص الآمن من نواتج الدفن في الأماكن المخصصة لها.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة سوهاج؛ حيث يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة بالمحافظة حوالي 230.5 مليون جنيه.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم الانتهاء من تسليم المدفن الصحي بمدينة دار السلام بالمحافظة بتكلفة 20.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تسليم مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام والذي تبلغ تكلفته 90 مليون جنيه، وجار تنفيذ مدفن صحي بمدينة إدفا بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع عن كثب وتمضي قدمًا في الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، ونسب التنفيذ الكلية وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها حتى الآن، والمستهدفات الفترة المقبلة، وذلك ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات والتدخل الفوري للتغلب على كل المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولضمان إعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

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